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البث الحي
56:53

الحصاد (14/9/2021)

تناولت خديجة بن قنة في “الحصاد” عناوين من أبرزها: وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية يقول إن بلاده تريد علاقات طيبة مع دول العالم، بعيدا عن التدخل في شؤونها..
14/9/2021
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