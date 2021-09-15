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56:53
الحصاد (14/9/2021)
تناولت خديجة بن قنة في “الحصاد” عناوين من أبرزها: وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية يقول إن بلاده تريد علاقات طيبة مع دول العالم، بعيدا عن التدخل في شؤونها..
14/9/2021
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