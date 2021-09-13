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57:15
الحصاد (2021/9/12)
تابعت إلسي أبي عاصي في الحصاد (2021/9/12) العديد من المواضيع كان من أبرزها: وزير الخارجية القطري في كابل يجري محادثات مع رئيس الحكومة الأفغانية محمد حسن آخوند.
12/9/2021
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