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03:02
هل حاسبت أميركا من هاجموها في 11 سبتمبر أم تواجه الإرهاب الداخلي؟
أحيت الولايات المتحدة الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر/أيلول بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المواقع الثلاثة التي تعرضت للهجمات عام 2001.
12/9/2021
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