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لبنان.. غياب وسائل النقل العام وتأثيره على الموظفين

في ظل تفاقم أزمة المحروقات في لبنان وارتفاع أسعارها بات الحصول على الوقود معاناة يومية صعبت على كثير من الموظفين في المؤسسات العامة والخاصة الحضور إلى أعمالهم.