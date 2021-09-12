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02:20
تحديات الحكومة اللبنانية الجديدة
تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة نجيب ميقاتي، مجموعة من التحديات؛ أهمها القدرة على الحد من الانهيار الاقتصادي والمالي، والتحضير للانتخابات النيابية.
12/9/2021
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