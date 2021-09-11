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وصول طائرة مساعدات إنسانية باكستانية إلى أفغانستان

وصلت أول طائرة مساعدات إنسانية باكستانية إلى مطار قندهار (جنوبي أفغانستان) محملة بأطنان من المواد الغذائية والإمدادات الطبية.