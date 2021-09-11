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16:21
نافذة من واشنطن- الأميركيون يحيون اليوم الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر
تحيي الولايات المتحدة اليوم الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر/أيلول التي استهدفت نيويورك وواشنطن، وراح ضحيتها نحو 3 آلاف قتيل.
11/9/2021
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