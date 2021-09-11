16:21

نافذة من واشنطن- الأميركيون يحيون اليوم الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر

تحيي الولايات المتحدة اليوم الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر/أيلول التي استهدفت نيويورك وواشنطن، وراح ضحيتها نحو 3 آلاف قتيل.