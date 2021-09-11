انتقل الى المحتوى
البث الحي
16:21

نافذة من واشنطن- الأميركيون يحيون اليوم الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر

تحيي الولايات المتحدة اليوم الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر/أيلول التي استهدفت نيويورك وواشنطن، وراح ضحيتها نحو 3 آلاف قتيل.
11/9/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد 2021/9/11

58:48
(الجزيرة)

نافذة من أفغانستان- اكتمال التجهيزات الفنية بمطار كابل

14:00
(الجزيرة)

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/9/8)

21:00
(الجزيرة)

نافذة من المغرب.. الانتخابات البرلمانية المغربية

15:24
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد 2021/9/11

58:48
(الجزيرة)

نافذة من أفغانستان- اكتمال التجهيزات الفنية بمطار كابل

14:00
(الجزيرة)

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/9/8)

21:00
(الجزيرة)

نافذة من المغرب.. الانتخابات البرلمانية المغربية

15:24
المزيد من النشرات الإخبارية

الحصاد 2021/9/11

(الجزيرة)

نافذة من أفغانستان- اكتمال التجهيزات الفنية بمطار كابل

(الجزيرة)

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/9/8)

(الجزيرة)

نافذة من المغرب.. الانتخابات البرلمانية المغربية

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعضها أصغر من ثقب الإبرة.. هل تقنيا يمكن إدخال شرائح إلكترونية في تطعيمات فيروس كورونا؟

هناك مشكلة هندسية قد تعيق زرع الشريحة بحقنة اللقاح لأن دائرة الترانزستورات مربعة أما الإبرة فهي دائرية ولا يتجاوز قطرها الداخلي 0.6 ملليمتر (رويترز)

والداه نفيا تورطه في تلك الحادثة.. من هو محمد عطا المصري المتهم في هجمات 11 سبتمبر/أيلول؟

أحداث 11 سبتمبر/أيلول (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد.. خسارة مذلة لهوليفيلد في مواجهة علق عليها دونالد ترامب

الحكم أوقف المواجهة بعد دقيقة و49 ثانية فقط (وكالة الأناضول)

يقتلون معنويا بلا رحمة.. لماذا يجب رفض التعايش مع الشخصيات السامة؟

الشخصية السامة تستخدم دائما عبارات غير لائقة وتعبيرات عدائية دون اكتراث (مواقع التواصل الاجتماعي)