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فرنسا تودع أحد أكبر نجومها السينمائيين جان بول بلموندو

ودعت فرنسا أحد أكبر نجوم السينما الفرنسيين جان بول بلموندو، الذي توفي عن 88 عاما. وتحولت جنازة بلموندو إلى تكريم وطني للفنان الذي يتمتع بشعبية واسعة في بلاده.