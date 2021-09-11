01:49

الأسيران محمود العارضة ويعقوب قادري

نتعرف على الأسير محمود عبد الله العارضة الذي ولد في بلدة عرابة جنوب جنين عام 1975، والأسير يعقوب قادري الذي ولد عام 1972 في قرية بير الباشا بمحافظة جنين.