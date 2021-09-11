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01:45

الأسرى الستة الذين تحرروا من سجن الجلبوع

من الأسرى الفلسطينيين الذين تحرروا من سجن جلبوع غرب مدينة بيسان؟ نتعرف عليهم في هذا التقرير.
11/9/2021
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