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أول رحلة تجارية دولية تصل الدوحة قادمة من كابل

أقلعت من مطار كابل أول رحلة تجارية دولية منذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. وسيَّرت الخطوط الجوية القطرية هذه الرحلة -الأولى من نوعها- من كابل إلى الدوحة..
9/9/2021
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