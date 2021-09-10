انتقل الى المحتوى
Navigation menu
سياسة
اقتصاد
اعرض المزيد
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
اعرض المزيد
أوليمبياد طوكيو 2020
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
اعرض المزيد
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
اعرض المزيد
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
search
01:20
أول رحلة تجارية دولية تصل الدوحة قادمة من كابل
أقلعت من مطار كابل أول رحلة تجارية دولية منذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. وسيَّرت الخطوط الجوية القطرية هذه الرحلة -الأولى من نوعها- من كابل إلى الدوحة..
9/9/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
نافذة من المغرب ـ تحديث نهائي لنتائج الانتخابات العامة
play
16:30
ما وراء الخبرـ هواجس غربية من حكومة طالبان
play
25:04
محكمة فرنسية تلاحق شركة لافارج لصناعة الإسمنت بتهمة دعم الإرهاب
play
02:26
النشرة الاقتصادية (2021/9/9)
play
08:34
مقاطع حول هذه القصة
نافذة من المغرب ـ تحديث نهائي لنتائج الانتخابات العامة
play
16:30
ما وراء الخبرـ هواجس غربية من حكومة طالبان
play
25:04
محكمة فرنسية تلاحق شركة لافارج لصناعة الإسمنت بتهمة دعم الإرهاب
play
02:26
النشرة الاقتصادية (2021/9/9)
play
08:34
المزيد من التقارير الإخبارية
نافذة من المغرب ـ تحديث نهائي لنتائج الانتخابات العامة
ما وراء الخبرـ هواجس غربية من حكومة طالبان
محكمة فرنسية تلاحق شركة لافارج لصناعة الإسمنت بتهمة دعم الإرهاب
النشرة الاقتصادية (2021/9/9)
الأكثر قراءة
من المركز الأول للثامن ومن 125 مقعدا إلى 13.. ما أسباب السقوط المدوي للعدالة والتنمية بانتخابات المغرب؟
كشف خرق أمني في سجن جلبوع.. إسرائيل ترفع حالة التأهب والفصائل تحذر من قمع الأسرى
القصر والأعيان ورجال الأعمال.. تعرف على التجمع الوطني للأحرار الفائز بانتخابات المغرب
بريطانيا تعاني نقصا هائلا في الأيدي العاملة.. أين ذهب العمال؟