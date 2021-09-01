search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تبديل القائمة
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
أوليمبياد طوكيو 2020
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
21:55
حياة ذكية (1/9/2021)
سلطت حلقة (1/9/2021) من برنامج “حياة ذكية” الضوء على آخر الابتكارات، منها اختراع شركة ريزور أصغر حاسوب مخصص للألعاب في العالم ونموذجا جديدا لمركبة ذاتية القيادة.
1/9/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
تعرف على أسباب انهيار الجيش في أفغانستان
play
03:01
بعد تجربة أفغانستان.. قوة رد سريع أوروبية
play
00:58
ندوة حول أزمة المياه في الشرق الأوسط
play
04:35
وزارة الصحة بقطاع غزة تطلق حملات تدعو لأخذ لقاح كورونا
play
02:09
مقاطع حول هذه القصة
تعرف على أسباب انهيار الجيش في أفغانستان
play
03:01
بعد تجربة أفغانستان.. قوة رد سريع أوروبية
play
00:58
ندوة حول أزمة المياه في الشرق الأوسط
play
04:35
وزارة الصحة بقطاع غزة تطلق حملات تدعو لأخذ لقاح كورونا
play
02:09
المزيد من التقارير الإخبارية
تعرف على أسباب انهيار الجيش في أفغانستان
بعد تجربة أفغانستان.. قوة رد سريع أوروبية
ندوة حول أزمة المياه في الشرق الأوسط
وزارة الصحة بقطاع غزة تطلق حملات تدعو لأخذ لقاح كورونا
الأكثر قراءة
أصبحت عائلية.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا بمصر
4 أخطاء تحول القهوة من صديق إلى عدو للدماغ
بعد قرار واشنطن "الأحادي" بالانسحاب من أفغانستان.. أوروبا تبحث الخروج من المظلة العسكرية الأميركية
شيطانٌ في نخل المدينة.. هل كان عبد الله بن صيّاد هو المسيح الدجّال؟!