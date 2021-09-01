21:55

حياة ذكية (1/9/2021)

سلطت حلقة (1/9/2021) من برنامج “حياة ذكية” الضوء على آخر الابتكارات، منها اختراع شركة ريزور أصغر حاسوب مخصص للألعاب في العالم ونموذجا جديدا لمركبة ذاتية القيادة.