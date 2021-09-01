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04:53
تحديات ما بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان.. ما الذي سيحصل؟
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) جون كيربي إن جميع المعدات العسكرية التي تم تركها في مطار كابل غير قابلة للاستخدام، بما فيها الطائرات.
31/8/2021
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