البث الحي
04:53

تحديات ما بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان.. ما الذي سيحصل؟

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) جون كيربي إن جميع المعدات العسكرية التي تم تركها في مطار كابل غير قابلة للاستخدام، بما فيها الطائرات.
31/8/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

أفغانستان ما بين جيل عاصر طالبان وجيل جديد لا يعرفها

02:16
(الجزيرة)

بعد إغلاق قرابة عامين بسبب كورونا.. عودة الطلاب للمدارس الأردنية

02:17
(الجزيرة)

توزيع المهام والصلاحيات.. جدل يتجدد قبل كل استحقاق انتخابي بالمغرب

01:56
(الجزيرة)

ذات فوائد صحية عديدة… ما لا تعرفه عن نبتة إكليل الجبل

02:51
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

أفغانستان ما بين جيل عاصر طالبان وجيل جديد لا يعرفها

02:16
(الجزيرة)

بعد إغلاق قرابة عامين بسبب كورونا.. عودة الطلاب للمدارس الأردنية

02:17
(الجزيرة)

توزيع المهام والصلاحيات.. جدل يتجدد قبل كل استحقاق انتخابي بالمغرب

01:56
(الجزيرة)

ذات فوائد صحية عديدة… ما لا تعرفه عن نبتة إكليل الجبل

02:51
المزيد من التقارير الإخبارية

أفغانستان ما بين جيل عاصر طالبان وجيل جديد لا يعرفها

(الجزيرة)

بعد إغلاق قرابة عامين بسبب كورونا.. عودة الطلاب للمدارس الأردنية

(الجزيرة)

توزيع المهام والصلاحيات.. جدل يتجدد قبل كل استحقاق انتخابي بالمغرب

(الجزيرة)

ذات فوائد صحية عديدة… ما لا تعرفه عن نبتة إكليل الجبل

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

“صور لن ننساها”.. صدمة أفغانية من التخريب الأميركي في مطار كابل

القوات الأميركية تعمدت تخريب معدات وأسلحة قبل مغادرتها مطار كابل حتى لا تستفيد منها حركة طالبان (الجزيرة)

انتبه قبل نطقها.. 12 عبارة لا يقولها الأذكياء

الكلمات التي تختارها يمكن أن تؤثر على الطريقة التي ينظر بها الآخرون إليك (شترستوك)
logo

لماذا تسعى تركيا للوجود في أفغانستان؟ 4 أسباب تشرح لك

حكومة طالبان خلال أيام وفريق فني من قطر للمساعدة باستئناف الملاحة بمطار كابل

قادة من حركة طالبان قبل أيام في مطار كابل (رويترز)