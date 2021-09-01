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الملف النووي.. فرنسا تدعو إيران لاستئناف فوري للمفاوضات

دعا وزير الخارجية الفرنسي إيران إلى استئناف فوري للمفاوضات، كما دعت ألمانيا إلى العودة لمسار فيينا بشكل عاجل