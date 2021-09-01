58:01

الحصاد 2021/8/31

سلط عبد السلام محمد من كابل الضوء على تطورات المشهد في أفغانستان بعد يوم من استكمال انسحاب كافة القوات الأجنبية وإعلان طالبان عن انتهاء مشاوراتها لتشكيل حكومة جديدة،