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58:01
الحصاد 2021/8/31
سلط عبد السلام محمد من كابل الضوء على تطورات المشهد في أفغانستان بعد يوم من استكمال انسحاب كافة القوات الأجنبية وإعلان طالبان عن انتهاء مشاوراتها لتشكيل حكومة جديدة،
31/8/2021
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