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استمرار الاحتفالات في قندهار بانسحاب القوات الأميركية

تواصلت الاحتفالات في قندهار بانسحاب القوات الأميركية من البلاد، وشهدت المدينة عرضا عسكريا نظّمه مقاتلو حركة طالبان على متن عربات عسكرية ومدنية..