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أصغر حاسوب للألعاب في العالم

ركزت حلقة (1/9/2021) من برنامج “حياة ذكية” على اختراع شركة ريزور أصغر حاسوب مخصص للألعاب في العالم.
1/9/2021
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