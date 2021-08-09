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نشرة الثامنة ـ نشرتكم (9/8/2021)

عرجت حلقة (9/8/ 2021) من برنامج “نشرة الثامنةـ نشرتكم” على مواضيع أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها أنباء اعتقال الفنان المصري إيمان البحر درويش.