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قطر في الصدارة.. العرب يحرزون 18 ميدالية بأولمبياد طوكيو

لم يعد العرب خاليي الوفاض من أولمبياد طوكيو 2020، حيث عاد لاعبوهم من العاصمة الآسيوية وفي غلتهم 18 ميدالية متنوعة، وجاءت قطر في صدارة الدول العربية بعد أن تمكنت من الحصول على 5 ميداليات خلال البطولة ا