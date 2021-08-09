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قبل أدائه القسم.. الضغوط تتكاثف على الرئيس الإيراني الجديد

تزايدت الضغوط على الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، وقبل أن يؤدي القسم كان ثمة من رأى في قضية قصف الناقلة ميرسر ستريت فرصة سنحت للتصعيد.