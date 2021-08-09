search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تبديل القائمة
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
أوليمبياد طوكيو 2020
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
03:20
قبل أدائه القسم.. الضغوط تتكاثف على الرئيس الإيراني الجديد
تزايدت الضغوط على الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، وقبل أن يؤدي القسم كان ثمة من رأى في قضية قصف الناقلة ميرسر ستريت فرصة سنحت للتصعيد.
8/8/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
استطلاع للرأي يكشف مدى تأثر سلوك الناس بعد كورونا
play
01:58
طالبان تسيطر على مزيد من الولايات وحكومة كابل تكافح لاستعادة ما خسرته
play
02:19
قطر في الصدارة.. العرب يحرزون 18 ميدالية بأولمبياد طوكيو
play
03:19
النيران تلتهم مساحات واسعة من اليونان
play
01:57
مقاطع حول هذه القصة
استطلاع للرأي يكشف مدى تأثر سلوك الناس بعد كورونا
play
01:58
طالبان تسيطر على مزيد من الولايات وحكومة كابل تكافح لاستعادة ما خسرته
play
02:19
قطر في الصدارة.. العرب يحرزون 18 ميدالية بأولمبياد طوكيو
play
03:19
النيران تلتهم مساحات واسعة من اليونان
play
01:57
المزيد من التقارير الإخبارية
استطلاع للرأي يكشف مدى تأثر سلوك الناس بعد كورونا
طالبان تسيطر على مزيد من الولايات وحكومة كابل تكافح لاستعادة ما خسرته
قطر في الصدارة.. العرب يحرزون 18 ميدالية بأولمبياد طوكيو
النيران تلتهم مساحات واسعة من اليونان
الأكثر قراءة
تزوج السندريلا وأيد أبو إسماعيل وانتقد عادل إمام.. الوجه الآخر للشوان أشهر جواسيس مصر بإسرائيل
سوري من مدينة حمص.. ماذا تعرف عن أصول ستيف جوبز العربية؟
لتكتسب وعيا اجتماعيا أفضل.. تجنب 5 عبارات تكشف عن قلة الذكاء العاطفي لديك
أفغانستان.. طالبان تتهم سلطات كابل ببدء الحرب والحكومة تطلق عملية لاستعادة مناطق