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فروة.. جزيرة العجائب الليبية

الاهتمام بالمحميات الطبيعية يتراجع في بعض الدول العربية. ففي ليبيا، يتهدد التلوث والصيد البحري غير المشروع جزيرة فروة المعروفة بحياتها البرية الغنية وسط سعي ناشطين بيئيين لإنقاذها.