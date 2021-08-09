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طالبان تسيطر على مزيد من الولايات وحكومة كابل تكافح لاستعادة ما خسرته

سعيا لبسط سيطرتها على ولاية قندوز؛ تخوض حركة طالبان معارك ضارية بمواجهة قوات الحكومة في كابل التي تسعى بدورها لاستعادة ما فقدته من ولايات بالمعارك التي خسرتها مؤخرا أمام قوات طالبان.