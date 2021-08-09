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حي الشيخ جراح.. قضية ذات صدى عالمي

كان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة مجرد حي فلسطيني قبل أن يصبح قضية ذات صدى عالمي. سكان الحي يقولون إن الاهتمام الإعلامي الدولي بالحي أفادهم كثيرا في التصدي للحملة التي يشنّها الإسرائيليون عليهم.