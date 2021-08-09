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تراث الأردن بنكهة الخبز التقليدي

يقبل الأردنيون وسط العاصمة عمان على المخابز القديمة، لتمسكها بطريقة صناعة الخبز التراثية القديمة. وقد تأسس الكثير من تلك المخابز في حقبة الستينيات، أقدمها مخبز صلاح الدين.