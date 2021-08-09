02:36

تحديات إعلامية تواجه محطات الإذاعة والتلفزيون في الصومال

كثرت الإذاعات ومحطات التلفزيون في الصومال في الآونة الأخيرة. ويرى صوماليون أن بعض وسائل الإعلام، تسيء استخدام حرية التعبير، لكن آخرين يعتبرون تزايد المحطات ظاهرة صحية، تخدم حرية التعبير.