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بسبب نزاع تيغراي.. توتر في العلاقات السودانية الإثيوبية

قالت الخارجية السودانية إنها ترفض ما سمته الإيحاء بدور سوداني في نزاع تيغراي. من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أن مستوى الثقة في بعض القيادات السودانية قد تآكل.