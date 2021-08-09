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المرصد.. غريبو الأطوار الإماراتي وبيغاسوس الإسرائيلي

سلط برنامج المرصد في حلقته بتاريخ 2021/8/9 الضوء على الفيلم الهوليودي “غريبو الأطوار” الذي تحول لإحدى وسائل تآمر أبو ظبي على قطر، لكنه تحول إلى فضيحة جديدة لم تحسب لها أبو ظبي حسابا،