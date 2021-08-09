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57:55

الحصاد (2021/8/8)

سلط عبد القادر عياض في ملف حصاد (2021/8/8) الضوء على تطورات الموقف بين إيران وإسرائيل في ظل اتهامات الأخيرة لطهران باستهداف سفنها في المياه الإقليمية، كما ناقش التطورات في أفغانستان
8/8/2021
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