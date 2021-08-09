57:55

الحصاد (2021/8/8)

سلط عبد القادر عياض في ملف حصاد (2021/8/8) الضوء على تطورات الموقف بين إيران وإسرائيل في ظل اتهامات الأخيرة لطهران باستهداف سفنها في المياه الإقليمية، كما ناقش التطورات في أفغانستان