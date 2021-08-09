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01:58
استطلاع للرأي يكشف مدى تأثر سلوك الناس بعد كورونا
أظهر استطلاع للرأي أجرته “واشننطن بوست” تغيّر سلوك الناس بشكل عام بفعل جائحة كورونا، حيث أكد 40% من المستطلعين أنهم لن يتخلوا عن الكمامة في الأماكن المفتوحة حتى لو انتهت الجائحة، كما أكد آخرون أنهم ق
8/8/2021
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