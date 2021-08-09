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"إيمان البحر فين".. هاشتاغ يتصدر منصات التواصل في مصر

تناولت حلقة (9/8/ 2021) من برنامج “نشرة الثامنة– نشرتكم” تفاعل النشطاء على منصات التواصل في مصر مع الأنباء التي ترددت عن اعتقال الفنان المصري إيمان البحر درويش.