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إجلاء سكان الجزر اليونانية وجهاز الإطفاء يكافح حرائق الغابات

يكافح جهاز الإطفاء اليوناني للسيطرة على مئات من حرائق الغابات لا سيما في شمال شرق العاصمة أثينا. كما أجلت السلطات آلاف السكان باستعمال العَبّارات.