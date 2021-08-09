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أغاني "الزمن الجميل" تستهوي جيل الشباب في العراق

أثبتت أغنية ما يسمى الزمن الجميل مكانتها الذوقية والفنية على مرّ العقود التي مضت، في العراق تستهوي الأغاني التراثية والفلكلورية، والمقام العراقي، جيل الشباب الذي يتغنى بها ويحفظ كلماتها عن ظهر قلب.