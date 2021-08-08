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موريتانيا.. محمية حوض آرغين موطن كثير من الطيور المهاجرة

تعتبر محمية حوض آرغين، شمالي موريتانيا، إحدى أهم المحميات الطبيعية في العالم، ومن أكبر مناطق تجمعات الطيور حيث يهاجر إليها سنويا أكثر من مليوني طائر من سيبيريا وأوروبا.