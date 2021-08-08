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معارك بين القوات الأفغانية ومسلحي حركة طالبان شمال أفغانستان

في 3 أيام تسيطر حركة طالبان على 4 من عواصم الولايات بأفغانستان، في غضون ذلك، أفاد مصدر أمني أفغاني أن مدرج مطار قندهار استهدف بالصواريخ وتم إلغاء جميع الرحلات إلى الولاية.