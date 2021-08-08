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معارض فنية وثقافية بالتزامن مع الألعاب الأولمبية في اليابان

يقام في العاصمة طوكيو 13 معرضًا فنيًّا وحدثًا ثقافيًّا بالتزامن مع الألعاب الأولمبية، والهدف منها تأكيد أهمية الجانب الثقافي للأولمبياد، وجذب مزيد من الاهتمام بأكبر مهرجان رياضي في العالم.