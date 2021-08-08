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01:23
للسيطرة على الولايات الأفغانية.. حرب ضروس بين طالبان والحكومة في كابل
رغم قرار القوات الأميركية الانسحاب من أفغانستان، فإن ذلك لم يُعد الهدوء المنشود للدولة التي أنهكتها الحرب أكثر من عقدين، حيث تخوص حركة طالبان والحكومة في كابل معارك على العديد من الجبهات؛
8/8/2021
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