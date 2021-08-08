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رواج المطاعم الشامية في المغرب

على إيقاع الموسيقى العربية، يجد روّاد المطاعم السورية بالمغرب أنفسهم في أجواء بلاد الشام. فخلال السنوات الأخيرة، انتشرت مطاعم يملكها سوريون في المغرب، وتقدم هذه المطاعم أطباقا تعكس غنى المطبخ الشامي.