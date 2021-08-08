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ترميم المنسوجات التاريخية في تركيا

تُشرف مديرية المتاحف التابعة لرئاسة الجمهورية في تركيا على 16 متحفاً وقصراً. باشاق بيرسل مسؤولة عن ترميم المنسوجات في هذه القصور تعمل على ترميم عشرات من المنسوجات التي يصل عمر بعضها إلى 15 قرناً.