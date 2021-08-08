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بسبب الفيضانات.. انقطاع الطريق الرابط بين الخرطوم وولاية النيل الأزرق في السودان

أدّت الفيضانات التي شهدتها مدينة الباوقة في ولاية نهر النيل بالسودان إلى إلحاق أضرار كبيرة بعدد من الأحياء فضلا عن غمر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بالمياه.