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النيران تلتهم مساحات واسعة من اليونان

خلال 3 أيام فقط تمكنت النيران من القضاء على مساحات واسعة جدا من الأراضي اليونانية وفي نواح مختلفة من البلاد، وهو ما دفع أحد المسؤولين لوصف الحال بالقول إن اليونان تحترق، وتعتبر هذه أخطر حرائق تتعرض ل