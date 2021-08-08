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الدبيبة يجري مباحثات مع الرئيس أردوغان

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن القوات التركية ستبقى موجودة في ليبيا من أجل تقديم التدريب والاستشارة ودعم الحكومة الليبية في عملها. يأتي هذا التصريح بالتزامن مع زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية.