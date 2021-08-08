search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تبديل القائمة
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
أوليمبياد طوكيو 2020
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
02:09
الدبيبة يجري مباحثات مع الرئيس أردوغان
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن القوات التركية ستبقى موجودة في ليبيا من أجل تقديم التدريب والاستشارة ودعم الحكومة الليبية في عملها. يأتي هذا التصريح بالتزامن مع زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
7/8/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
رواج المطاعم الشامية في المغرب
play
02:13
معارض فنية وثقافية بالتزامن مع الألعاب الأولمبية في اليابان
play
02:17
ما وراء الخبر ـ الهجوم على الناقلة الإسرائيلية.. لماذا تصر واشنطن على اتهام إيران؟
play
22:55
إيران تواجه الاتهامات الغربية بالنفي والتهديد
play
02:32
مقاطع حول هذه القصة
رواج المطاعم الشامية في المغرب
play
02:13
معارض فنية وثقافية بالتزامن مع الألعاب الأولمبية في اليابان
play
02:17
ما وراء الخبر ـ الهجوم على الناقلة الإسرائيلية.. لماذا تصر واشنطن على اتهام إيران؟
play
22:55
إيران تواجه الاتهامات الغربية بالنفي والتهديد
play
02:32
المزيد من التقارير الإخبارية
رواج المطاعم الشامية في المغرب
معارض فنية وثقافية بالتزامن مع الألعاب الأولمبية في اليابان
ما وراء الخبر ـ الهجوم على الناقلة الإسرائيلية.. لماذا تصر واشنطن على اتهام إيران؟
إيران تواجه الاتهامات الغربية بالنفي والتهديد
الأكثر قراءة
سوري من مدينة حمص.. ماذا تعرف عن أصول ستيف جوبز العربية؟
خطاب تحريضي ضد اللاجئين السوريين بتركيا.. مناكفة سياسية أم خطة ممنهجة للمعارضة؟
أفغانستان.. طالبان تعلن سيطرتها على مركزي ولايتين جديدتين وكابل تتحدث عن مقتل 200 من الحركة في غارة أميركية
تحولات كورونا الرقمية لا تقارن بما تشهده البشرية من تطور تقني في المستقبل القريب