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إسرائيل.. توتر على الحدود مع لبنان وفي البحر مع إيران

في وقت واحد وجدت إسرائيل نفسها متورطة في تصعيد على الحدود مع لبنان؛ وهو ما اضطرها لإطلاق الوعيد والتهديد للرد على النيران التي انطلقت من لبنان، وذلك بينما لا تزال تكيل الاتهامات لإيران باستهداف سفنها