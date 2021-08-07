02:12

هدوء حذر على الحدود الإسرائيلية مع لبنان

يخيم هدوء حذر على طول الحدود الإسرائيلية مع لبنان عقب تبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. كما حذرت جهات أمنية إسرائيلية من أن حجم ردها ستمليه التطورات الميدانية.