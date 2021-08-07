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من واشنطن- مياه الخليج الساخنة.. حرب ناقلات أم سياسات؟

ناقشت حلقة (6/8/2021) من برنامج “من واشنطن” حرب الناقلات في منطقة الخليج، وتساءلت مع ضيوفها عن الدورين الأميركي والغربي، وطبيعة الرد الإيراني على التهديدات الإسرائيلية المتواصلة.