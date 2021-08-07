البث الحي
50:00

من واشنطن- مياه الخليج الساخنة.. حرب ناقلات أم سياسات؟

ناقشت حلقة (6/8/2021) من برنامج “من واشنطن” حرب الناقلات في منطقة الخليج، وتساءلت مع ضيوفها عن الدورين الأميركي والغربي، وطبيعة الرد الإيراني على التهديدات الإسرائيلية المتواصلة.
6/8/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد (6/8/2021)

56:26
(الجزيرة)

تجدد اندلاع الحرائق في اليونان

02:29
(الجزيرة)

التصعيد الميداني بأفغانستان ينعكس على وقائع جلسة مجلس الأمن

02:31
(الجزيرة)

المواقع الجغرافية التي شملها القصف الإسرائيلي للأراضي اللبنانية

00:54
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد (6/8/2021)

56:26
(الجزيرة)

تجدد اندلاع الحرائق في اليونان

02:29
(الجزيرة)

التصعيد الميداني بأفغانستان ينعكس على وقائع جلسة مجلس الأمن

02:31
(الجزيرة)

المواقع الجغرافية التي شملها القصف الإسرائيلي للأراضي اللبنانية

00:54
المزيد من التقارير الإخبارية

الحصاد (6/8/2021)

(الجزيرة)

تجدد اندلاع الحرائق في اليونان

(الجزيرة)

التصعيد الميداني بأفغانستان ينعكس على وقائع جلسة مجلس الأمن

(الجزيرة)

المواقع الجغرافية التي شملها القصف الإسرائيلي للأراضي اللبنانية

(الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

سوري من مدينة حمص.. ماذا تعرف عن أصول ستيف جوبز العربية؟

ديفيد هيرست: انقلاب تونس.. لماذا يمكن أن تكون أيامه معدودة؟

هيرست: الدول الغربية والجزائر وتركيا تدعو سعيّد للتراجع عن انقلابه (الفرنسية)

5 أسباب تجعل رحيل ليونيل ميسي مفيدا لبرشلونة

جنوب لبنان.. إسرائيل تشكو إلى مجلس الأمن صواريخ حزب الله والحكومة اللبنانية تتهمها بانتهاك السيادة

مدفعية إسرائيلية على الحدود اللبنانية (رويترز)