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02:51
مناطق سيطرة النظام السوري تشهد أزمة معيشية خانقة بسبب الغلاء
تشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة معيشية خانقة زاد من حدتها رفع الحكومة سعر الديزل، وأسعار بعض السلع الأساسية مثل السكر والخبز والأرز.
7/8/2021
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