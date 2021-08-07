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مدينة مأدبا الأردنية.. عاصمة الفسيفساء العالمية

تحتضن مدينة مأدبا وسط الأردن -والتي تسمى أيضا عاصمة الفسيفساء العالمية- أقدم خارطة فسيفسائية في العالم، إضافة إلى أكثر من 400 لوحة فسيفسائية تاريخية مكتشفة هناك.