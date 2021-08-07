22:55

ما وراء الخبر ـ الهجوم على الناقلة الإسرائيلية.. لماذا تصر واشنطن على اتهام إيران؟

ركزت حلقة (7/8/2021) من برنامج “ما وراء الخبر” على التداعيات المستمرة للهجوم على ناقلة “ميرسر ستريت”، وذلك على ضوء إعلان وشنطن عن توصلها لأدلة تثبت أن الطائرة المسيرة التي استهدفت الناقلة إيرانية.