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ما وراء الخبر ـ الهجوم على الناقلة الإسرائيلية.. لماذا تصر واشنطن على اتهام إيران؟

ركزت حلقة (7/8/2021) من برنامج “ما وراء الخبر” على التداعيات المستمرة للهجوم على ناقلة “ميرسر ستريت”، وذلك على ضوء إعلان وشنطن عن توصلها لأدلة تثبت أن الطائرة المسيرة التي استهدفت الناقلة إيرانية.
7/8/2021
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