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02:32

طالبان تعلن سيطرتها على مركز ولاية جوزجان والحكومة تنفي

أعلنت حركة طالبان سيطرة مسلحيها على مركز ولاية جوزجان شمالي أفغانستان، في حين نفت الحكومة الأفغانية ذلك. في الوقت نفسه، حثت واشنطن ولندن رعاياهما على مغادرة أفغانستان.
7/8/2021
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