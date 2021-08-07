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تجدد اندلاع الحرائق في اليونان

أخلت السلطات اليونانية 5 بلدات محيطة بأثينا وفي جزيرة إيفيا، بعد تجدد اندلاع الحرائق. وتواجه فرق الإنقاذ صعوبة في السيطرة على الحرائق بسبب موجة الحر الشديد والرياح.
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