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بسبب ارتفاع أعداد المصابين بالمتحور دلتا.. صعوبات تواجه المستشفيات في الجزائر

تواجه المستشفيات الجزائرية ضغطا كبيرا نتيجة تزايد عدد الإصابات بالمتحور دلتا من فيروس كورونا بعد وصول طاقتها الاستيعابية إلى حدها الأقصى.